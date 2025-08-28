Sono ore decisive per il futuro di Mehdi Taremi. Come riportato da Sky Sport, l’Inter ha trovato l’accordo con l’Olympiacos per la cessione in Grecia dell’attaccante iraniano. Quest’ultimo al momento non avrebbe ancora accettato l’offerta, chiedendo 24 ore di tempo per pensarci. Intanto il calciatore si trova in questo momento in ritiro con la sua Nazionale.