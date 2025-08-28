Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide di qualificazione. Inamovibile il capitano nerazzurro Lautaro Martinez, mentre la notizia è il ritorno in lista di Valentin Carboni.

