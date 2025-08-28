Gaetano Oristanio alla fine torna in Serie A. Il calciatore scuola Inter è un nuovo giocatore del Parma, che ne ha annunciato l'arrivo dal Venezia tramite il proprio sito ufficiale. Questo il comunicato:

"Parma Calcio annuncia che Gaetano Oristanio è stato acquisito dal Venezia Football Club a titolo temporaneo con diritto di opzione. Con 62 partite disputate in Serie A nelle ultime due stagioni, 5 gol e 4 assist, Gaetano è un calciatore offensivo, che fa della versatilità di ruolo uno dei suoi grandi punti di forza, potendo ricoprire in campo varie posizioni fra centrocampo e attacco. Nell’ultima stagione ha dimostrato un talento puro, sapendo sfruttare la sua abilità nell’inserimento in area e sapendo anche aiutare i compagni di squadra con sacrificio e coraggio.Oggi Gaetano entra a far parte della Famiglia del Parma Calcio, pronto a vivere una stagione da protagonista".

Questo invece il comunicato del club lagunare: "Il Venezia FC rende noto di aver definito l’accordo con il Parma Calcio 1913 per la cessione a titolo temporaneo con opzione di riscatto dell’attaccante classe 2002 Gaetano Oristanio. Arrivato a Venezia nell’estate 2024, Oristanio ha collezionato 37 presenze in Serie A con la maglia arancioneroverde, contribuendo con 3 reti e 3 assist. La società desidera esprimere la propria gratitudine a Gaetano per la serietà e l’impegno profusi durante il suo percorso in laguna e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera. In bocca al lupo, Gaetano".