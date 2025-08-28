La coda triste del calciomercato interista, almeno dopo aver assaporato colpi in entrata che evidentemente non ci saranno, è segnata dalla difficoltà di piazzare anche Palacios e Taremi.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, sembrava tutto fatto con il Santos per l'argentino, che invece ha avuto un ripensamento dopo che i due club avessero trovato l’intesa per un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni e l’eventuale 30% per i nerazzurri in caso di futura rivendita. "A nulla sono servite le chiamate ricevute dal Brasile, sia dall’allenatore del Santos, il connazionale Juan Pablo Vojvoda, che addirittura da Neymar, stella dello storico club paulista: entrambi hanno cercato invano di far cambiare idea a Palacios - racconta la rosea -. Siamo alla quarta destinazione sfumata, dopo i contatti con Basilea, Rayo Vallecano e Eintracht: a questo punto, l’argentino classe 2003 potrebbe anche restare all’Inter come sesto difensore".

In uscita c’è sempre Taremi: oltre a Psv e Panathinaikos, per l’attaccante iraniano si è aggiunto l’interesse dell’Olympiacos. Sarà la volta buona?