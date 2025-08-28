L'Olympiacos e gli altri club che hanno manifestato un interessamento nei confronti di Mehdi Taremi possono aspettare. L'attaccante dell'Inter, infatti, assieme ad Alireza Jahanbakhsh, si è unito al gruppo della nazionale iraniana di Amir Ghalenoei, a Dushanbe, in Tagikistan, dove domani è in programma la sfida contro l'Afghanistan, valida per l'esordio della CAFA Nations Cup 2025, il torneo in cui si affrontano le selezioni della Federazione calcistica dell'Asia centrale. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim.
Sezione: Focus / Data: Gio 28 agosto 2025 alle 14:35
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
