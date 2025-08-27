Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato così del debutto in campionato dell'Inter di Cristian Chivu.

"Ho visto il Torino in grande difficoltà. Dare giudizi sulla prima partita significherebbe non essere realisti - le sue parole -. Il Napoli parte con i favori del pronostico, come sempre succede chi vince il campionato comincia da favorita. Ma l'Inter è forte, competitiva. Ha perso il campionato per un punto. Sono le due squadre che partono nelle prime due posizioni. Per il resto da lunedì sera potremo essere più chiari".

Sul mercat italiano. "E' iniziato con il botto. L'Inter si era mossa prima del Mondiale per Club con colpi importanti come ad esempio Sucic. Il Napoli ha portato a casa De Bruyne. La Fiorentina con Fazzini e Viti si è ben comportata, senza dimenticare Dzeko. Poi la situazione s'è arenata come spesso succede - ha aggiunto -. Durante la preparazione gli allenatori vogliono vedere sul campo quali sono le difficoltà effettive. Vedo in grande difficoltà il Milan che ha perso giocatori importanti, uno su tutti Reijnders e non lo ha rimpiazzato nel migliore dei modi. Penso che Allegri avrebbe fatto di tutto per portare a casa Vlahovic. Juventus e Milan sono in leggero ritardo su quello che è il perfezionamento di una campagna acquisti che potrrebbe renderli competitivi per il campionato. Mi sembra che ci siano idee confuse. Gli ultimi giorni rappresenteranno l'ago della bilancia".