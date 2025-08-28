"Emozionante!". Questa la primissima reazione del capitano dell'Ajax, Davy Klaassen, nell'immediato post-sorteggi di Champions League che ha decretato l'incontro tra la squadra olandese e l'Inter, ex squadra del centrocampista. "È sempre bene essere di nuovo in Champions League, perché affronti le migliori squadre. Personalmente, penso che sia davvero bello che abbiamo trovato l'Inter. Quello è l'unico club di prima fascia in cui ho giocato, quindi speravo davvero in loro" ha detto l'ex calciatore nerazzurro ai canali ufficiali dei lancieri.

Oltre all'Inter, Klaassen non aveva una vera preferenza.

"In realtà, non avevo alcuna preferenza e di solito si vuole sempre il sorteggio più favorevole possibile. Ma come ho detto, ci sono così tante squadre di alto livello che non so se possa davvero esserci un sorteggio favorevole. Penso che vada bene, perché ci sono di nuovo molte grandi squadre lì dentro. Per la gara col Qarabag dovremmo affrontare un lungo viaggio, a parte questo, è tutto relativamente vicino e va bene così".

Sulla Champions League:

"È il livello più alto che si possa raggiungere ed è quello che volevamo come club. Dobbiamo assicurarci che tutti in Europa e nel mondo parlino di nuovo dell'Ajax. E questo è possibile solo se giochiamo questo torneo. Tutto ciò che circonda la Champions League è semplicemente di prima classe. L'inno, la palla, l'atmosfera... Tutto è migliore. Non può essere paragonato all'Europa League. Sono felice che il calcio della Champions League sia tornato ad Amsterdam", conclude.