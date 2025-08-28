Sconfitta amara per l’Inter Women, che perde contro il Brann ed esce dunque subito dalla Women’s Champions League. Le nerazzurre erano partite bene con il vantaggio di Vilhjalmsdottir, poi hanno incassato il pareggio con Zomers e alla fine il definitivo 2-1 con Gaupset. Di seguito gli highlights della sfida:

