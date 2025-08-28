Stamattina, al Bper Training Centre di Appiano Gentile, Cristian Chivu ha guidato un allenamento intenso a cui ha partecipato il gruppo al completo, compreso quel Davide Frattesi che ieri aveva lavorato in solitaria alla Pinetina nel giorno di riposo per accelerare la ricerca della miglior condizione fisica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, domenica sera, contro l'Udinese, il tecnico romeno avrà l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda chi schierare nell'undici titolare, un undici che potrebbe includere Hakan Calhanoglu, out all'esordio contro il Torino per via di una squalifica.