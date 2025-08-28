Il Newcastle ha tentato il colpo di fine mercato. Come riportato da Fox Sports Argentina, i Magpies hanno telefonato all’agente di Lautaro Martinez per capire la fattibilità di un eventuale trasferimento in Inghilterra. Il contatto non è mai avvenuto: l’agente non ha infatti nemmeno risposto al telefono, dimostrando con un gesto forte che il Toro non ha nessuna intenzione di lasciare Milano.