A quattro giorni dalla fine del calciomercato, la sensazione è che il mercato dell'Inter in entrata sia concluso. In attesa dell'uscita di Taremi, Palacios può restare come sesto difensore, ma sono tanti gli interrogativi ad oggi senza risposta.

Nella seconda parte del video tutto quello che c'è da sapere sui sorteggi di Champions League in programma oggi alle 18.