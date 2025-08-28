Si è bloccato sul più bello la trattativa tra Inter e Santos per il trasferimento di Tomas Palacios alla corte di Juan Pablo Vojvoda. Quando l'affare sembrava fatto, il difensore argentino ha detto no al Peixe, che era pronto a ingaggiarlo dai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Ora la dirigenza dovrà trovare una nuova soluzione. Lo stesso discorso vale per Mehdi Taremi, l'altro nerazzurro in uscita, per il quale si sono fatti sotto Olympiacos e Panathinaikos dopo Psv e Lille. La pista Sassuolo, invece, non è calda. Lo riferisce Tuttosport.