Si allunga la lista di club interessati a Mehdi Taremi. L'Olympique Lione - riferisce Fabrizio Romano su X - ha contattato oggi l'attaccante iraniano in uscita dall'Inter per sondare la possibilità di un futuro in Ligue 1. Anche l'Olympiacos è in trattativa con l'ex Porto, corteggiato anche da PSV e Panathinaikos.

🚨 EXCL: Olympique Lyon made an enquiry today for Mehdi Taremi as he’s set to leave Inter.



Olympiacos remain also in active talks with the Iranian striker. 🇮🇷 pic.twitter.com/ahjbyklsin — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025