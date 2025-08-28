Si allunga la lista di club interessati a Mehdi Taremi. L'Olympique Lione - riferisce Fabrizio Romano su X - ha contattato oggi l'attaccante iraniano in uscita dall'Inter per sondare la possibilità di un futuro in Ligue 1. Anche l'Olympiacos è in trattativa con l'ex Porto, corteggiato anche da PSVPanathinaikos.

Data: Gio 28 agosto 2025 alle 23:00
Autore: Stefano Bertocchi
