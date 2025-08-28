Torna la Champions League e lo fa con il sorteggione di oggi che stabilirà le avversarie anche dell'Inter, stabilmente in prima fascia. Ma con il nuovo format questa collocazione non garantisce un percorso meno accidentato, anzi: un assaggio i nerazzurri l'hanno avuto già lo scorso anno.

Davanti a tutti il Psg campione in carica. Poi il Chelsea campione del mondo e le solite Real Madrid, Bayern, Barcellona, Liverpool, City e Arsenal. "Queste 8 sembrano irraggiungibili per le altre 28 qualificate. Potrebbero candidarsi ai primi posti del gruppo, direttamente agli ottavi senza passare dai playoff - pronostica la Gazzetta dello Sport -. Ma s’è visto l’anno scorso che la nuova Champions non è scritta in anticipo: le due partite in più nel gruppo, le fatiche supplementari, le piccole che lottano come le grandi. Il Psg sembrava out fino all’incredibile rimonta contro il City, settima giornata, da 0-2 a 4-2, e da allora non s’è più fermato. E poi una sorpresa c’è sempre: Inter e Napoli si candidano per raggiungere il gruppo delle fuggitive. Hanno tanti motivi per riuscirci. I nerazzurri hanno acquistato con Inzaghi l’anima Champions che mancava dai tempi di Mourinho: due finali nelle ultime tre edizioni, un gruppo “fisico” che può affrontare le sfide più impegnative, serve un ultimo sforzo psicologico. Il Napoli campione d’Italia si presenta con una squadra “doppia”, De Bruyne che ha giocato due finali, vincendone una, e una nuova mentalità".