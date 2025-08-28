Dopo i sorteggi di Montecarlo che hanno decretato i vari incroci della fase campionato della Champions League 2025/26 il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo ha commentato il quadro venuto fuori: "Conosciamo già questo nuovo formato della Champions dopo quello che abbiamo vissuto la scorsa stagione. Tutte le partite sono importanti e in tutte devi cercare la vittoria perché non dipendi solo dai rivali che affronti, ma da tutti quelli che competono. È chiaro che l'obiettivo è essere tra i primi 8, ma dopo quello che è successo l'anno scorso, in cui il PSG è quasi rimasto fuori nella prima fase e ha finito per essere il campione, la verità è che tutto può succedere. Quello che è chiaro è che è un formato molto emozionante e in cui i tifosi si divertono fino all'ultima giornata", ha detto il numero uno dei Colchoneros ai canali ufficiali del club madrileno.

Sugli avversari di prima fascia:

"Li conosciamo Inter e Liverpool, li abbiamo affrontati più volte negli ultimi anni Inter e Liverpool. Sono due rivali molto duri e molto competitivi. L'Inter è stata finalista la scorsa stagione, il che conferma il suo grande potenziale. E il Liverpool è uno dei club più potenti della Premier League. Nei nostri scontri con loro siamo riusciti ad eliminarli, anche se non c'entra nulla, è un duello a una sola partita e sono momenti molto diversi, ma speriamo di poter ripetere i trionfi".