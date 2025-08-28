Alle origini calcistiche di Petar Sucic, centrocampista croato dell'Inter che ha incantato i suoi tifosi e non solo nel match d'esordio in Serie A. Per capire meglio la personalità dell'ex giocatore della Dinamo Zagabria, la Gazzetta dello Sport ha contattato Almir Ramic, presidente dello Sportprevent, il club che lo ha svezzato calcisticamente per poi lasciargli spiccare il volo all'età di 15 anni: "La prima volta che l’ho visto era il 2013, a fine agosto. Lo provammo subito in allenamento e stregò chiunque, dall’allenatore agli altri genitori. Ricordo che uno di loro mi disse che avevamo trovato una pepita d’oro che ci avrebbe resi orgogliosi nel tempo. Uno di quelli di cui ti saresti ricordato a vita", ha raccontato alla rosea.