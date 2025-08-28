L'Al Hilal vuole Ausilio e gli ha offerto contratto da 3 milioni a stagione (il triplo di quanto percepisce attualmente) e con in aggiunta anche la possibilità di portare a Riyad il suo vice Baccin. Secondo il Corriere dello Sport, c'è un'alta probabilità che sia stato Simone Inzaghi a suggerire l'affondo per il suo ex dirigente, cercando di ricostruire un team che tanto bene ha fatto a Milano in 4 anni.

"Ausilio è certamente lusingato dalla proposta. E’ un riconoscimento del suo status e profilo internazionale - si legge -. Il legame con l’Inter, però, è forte, oltre che duraturo. Ausilio, infatti, è entrato nella società nerazzurra, addirittura nel 1998, ovvero 27 anni fa, in qualità di segretario del settore giovanile. Significa che Ausilio non "tradirà"? Diciamo che l’orientamento è quello. O meglio, che la sua priorità resta l’Inter, a cui, peraltro, è legato da un contratto in scadenza nel 2027. Ciò non toglie, però, che alla fine del mercato, con la proprietà verrà fatto un punto della situazione. L’idea è di verificare visioni e prospettive future per l’Inter, così da ribadire la sintonia che non è mai venuta meno in questi anni".

Insomma, secondo il CdS, se tutto sarà come prima allora si andrà avanti insieme. Altrimenti, l'ipotesi Al Hilal prenderebbe realmente corpo.