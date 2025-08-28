"ManCity, Inter, Juventus, Tottenham, questa è la Champions League. Questo è ciò che sogni da bambino". Parola di Lars Ricken, amministratore delegato del Bortussia Dortmund, altro eurorivale dell'Inter nella nuova stagione europea. "Ovviamente gareggiamo per raggiungere il turno successivo. Soprattutto in trasferta i nostri duelli saranno molto impegnativi. Le partite contro la Juventus sono sempre speciali per noi, anche per via del ricordo della finale del 1997. Personalmente sono molto contento che incontreremo Youssoufa Moukoko a Copenaghen. Sono gare difficili che accettiamo con dedizione".
Sezione: Eurorivali / Data: Gio 28 agosto 2025 alle 23:15
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
