Beppe Marotta e Javier Zanetti rappresenteranno l'Inter al 'Grimaldi Forum' di Monaco, sede del sorteggio della Champions League 2025-26. L'appuntamento è fissato per le ore 18, quando i nerazzurri di Cristian Chivu scopriranno, assieme alle altre 35 partecipanti, le prime otto avversarie nella League Phase. Lo riporta Sky Sport.

Sezione: Focus / Data: Gio 28 agosto 2025 alle 13:40
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
