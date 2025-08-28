Il mondo Inter, e non solo, è in apprensione per le condizioni di Massimo Moratti, ricoverato ieri in terapia intensiva all’Humanitas di Rozzano per una polmonite.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Moratti non è in condizioni critiche, ma i medici l’hanno sedato e intubato perché faticava a respirare in modo autonomo. "Ieri sera la situazione era in leggero miglioramento, la sedazione è stata sospesa e sembra reagire alle cure - si legge -. Da capire se oggi potrà essere estubato. La parola d'ordine è prudenza. Moratti due anni fa si è operato al cuore. Un intervento di angioplastica per allargare un’arteria coronaria parzialmente ostruita. Da ieri è tenuto sotto controllo".

