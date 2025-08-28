"Taremi? La situazione è che lui che deve decidere cosa fare. Siamo in attesa della sua decisione". La risposta rilasciata da Beppe Marotta ai microfoni di TRT Sport su Hakan Calhanoglu (RILEGGI QUI) aveva in realtà come riferimento... Mehdi Taremi. Come fa sapere il club nerazzurro, il giocatore al quale si riferisce il presidente nell'intervista alla tv turca non è il centrocampista turco ma l'attaccante ex Porto: Marotta aveva semplicemente capito che la domanda si riferisse all'iraniano in uscita dall'Inter.

Il numero uno interista ha quindi chiarito ai giornalisti turchi che "Calhanoglu è un giocatore importante per il presente e il futuro dell'Inter", stroncando sul nascere qualsiasi tipo polemica e di inutile voce di mercato.