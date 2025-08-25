L’Atalanta non va oltre l’1-1 contro il Pisa, ma Ivan Juric vede il bicchiere mezzo pieno. Al termine della gara il tecnico croato ha commentato con equilibrio la prestazione dei suoi: “Abbiamo iniziato contratti, soffrendo i lanci lunghi verso Touré sulla fascia. Nella ripresa abbiamo sistemato meglio l’attacco e ho visto tante cose buone, interessanti e giuste. Mi dispiace solo non aver segnato di più”.

Juric ha apprezzato soprattutto l’atteggiamento della squadra nella seconda parte: “Ho visto ritmo e aggressività. Ci sono ragazzi come De Ketelaere, Maldini e Kamaldeen Sulemana che devono crescere. Maldini ha avuto una grande chance per il 2-1, Scamacca pure, ma fa parte del percorso”. Proprio l’attaccante ex West Ham è tornato al gol in Serie A dopo 455 giorni: “Siamo contenti, è più avanti di condizione rispetto a quanto pensassimo. Ma serve intelligenza anche nel toglierlo per non rischiare”.

Sul fronte mercato, Juric ha parlato degli ultimi innesti: “Krstovic è arrivato tre giorni fa e dobbiamo lavorare con lui sui movimenti, soprattutto sui cross. Zalewski mi è piaciuto molto in fase offensiva, deve migliorare quella difensiva ma è generoso e lo conosco bene dai tempi della Roma”.

Qualche parola anche sulla formazione iniziale: “Ederson è importante per noi, ma aveva avuto problemi al ginocchio e per questo ho preferito partire con Pasalic”.

Infine, una riflessione sulla rosa: “Siamo più o meno a posto, tranne dietro dove siamo pochi. Poi dobbiamo vedere come finisce la storia di Lookman, che non è piacevole. Ibrahim Sulemana e Palestra hanno bisogno di giocare di più, perché restare qui e fare poche presenze sarebbe un male per la loro crescita”.