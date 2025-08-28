La Champions League 2025/26 è pronta a prendere forma con il nuovo sorteggio di agosto. Sarà la seconda edizione con il format a girone unico e vedrà impegnate quattro italiane: Atalanta, Juventus, Inter e Napoli.

L’edizione in arrivo avrà una novità storica: per la prima volta parteciperanno ben sei squadre della stessa Federazione, quella inglese. Oltre alle cinque qualificate tramite la Premier League – Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Newcastle, con un posto extra garantito dalle performance europee della scorsa stagione – ci sarà anche il Tottenham, vincitore dell’Europa League 2024/25.

Il regolamento UEFA stabilisce che le squadre della stessa federazione non possano affrontarsi tra loro e che ciascun club possa sfidare al massimo due avversarie della stessa nazione. Una condizione che, con sei squadre inglesi in gioco, vincolerà pesantemente il sorteggio.

Le tre inglesi in prima fascia – Manchester City, Chelsea e Liverpool – non potranno incrociarsi, dunque saranno costrette a sfidare le altre sei squadre della stessa fascia (tra cui l’Inter), generando sei partite tra inglesi e non inglesi di prima fascia.

Le altre tre inglesi (Arsenal in seconda fascia, Tottenham in terza, Newcastle in quarta) dovranno anch’esse affrontare due avversarie della prima fascia, sempre non inglesi.

Di conseguenza, le sei squadre non inglesi inserite in prima fascia – tra cui l’Inter – saranno automaticamente “obbligate” ad affrontare due squadre inglesi. Questo perché ci sono 12 partite da distribuire e devono essere suddivise equamente: ogni squadra non inglese avrà quindi due avversarie inglesi nella League Phase.

Per i nerazzurri si tratterebbe di una curiosa coincidenza: anche nella fase campionato 2024/25, infatti, hanno già incrociato due club inglesi (Arsenal e Manchester City), ma in quel caso si trattava di un semplice effetto del sorteggio. Quest’anno, invece, sarà una conseguenza diretta delle regole UEFA.