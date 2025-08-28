Secondo Tuttosport, salvo occasioni particolari per il ruolo di attaccante o difensore, il mercato estivo in entrata dell'Inter è da considerarsi chiuso. In particolare, l’investimento per ringiovanire la retroguardia con un giocatore da mettere alle spalle degli 'esperti' Francesco Acerbi e Stefan de Vrij verrà rinviato a gennaio, stando alle informazioni del quotidiano torinese. In questi ultimi giorni, la dirigenza ha valutato i profili di Akcicek del Fenerbahce e di Chiarodia del Borussia Monchengladbach, decidendo di cercare con più calma un elemento sempre giovane, ma più pronto.