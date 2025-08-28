Il sorteggio di Montecarlo ha definito il cammino dell'Inter nella fase campionato della Champions League 2025/2026. Terminata la cerimonia, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu commenta ai canali ufficiali del club la nuova competizione che affronterà per la prima volta da allenatore: "La Champions League è una competizione importante, di assoluto prestigio, dove l’Inter ancora una volta vuole essere protagonista - sottolinea il romeno -. Affronteremo squadre di altissimo livello, tutte molto competitive, in campi con atmosfere incredibili: sono certo che ci faremo trovare pronti per onorare al meglio questa manifestazione".