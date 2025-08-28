La Fiorentina ribalta il Polissya con una pazza rimonta nel finale e strappa il biglietto per la fase a gironi di Conference League. I viola vanno sotto di due gol dopo il 3-0 in Ucraina e rischiano di complicarsi la vita, ma poi completano la rimonta e fanno esplodere il Franchi: prima Dodo riapre tutto al 78', poi Ranieri (al minuto 86) e l'ex Inter Dzeko all'89' regalano il 3-2 a Pioli che vale un posto nella competizione europea.