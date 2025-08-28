Bisognerà aspettare gli esami, ma il timore in casa Milan è che Ardon Jashari, nuovo acquisto estivo prelevato dal Bruges, dovrà stare fuori dai campi di gioco per un po' di tempo. Colpa di uno scontro in allenamento a Milanello con Santiago Gimenez, come rivelato in conferenza stampa oggi pomeriggio da Max Allegri.

Una botta al perone che fa temere addirittura una frattura per il centrocampista svizzero.

