Bisognerà aspettare gli esami, ma il timore in casa Milan è che Ardon Jashari, nuovo acquisto estivo prelevato dal Bruges, dovrà stare fuori dai campi di gioco per un po' di tempo. Colpa di uno scontro in allenamento a Milanello con Santiago Gimenez, come rivelato in conferenza stampa oggi pomeriggio da Max Allegri.
Una botta al perone che fa temere addirittura una frattura per il centrocampista svizzero.
Sezione: Il resto della A / Data: Gio 28 agosto 2025 alle 17:09
Autore: Redazione FcInterNews.it
Autore: Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - Il resto della A
Florenzi dice addio al calcio: "Amico mio farai sempre parte di me. Grazie a chi mi ha accompagnato"
Bologna, tegola Immobile: per l'attaccante lesione al bicipite femorale destro e lungo stop. Si ferma anche Casale
Bremer carica la Juve: "Napoli e Inter hanno qualcosa in più, ma con voglia e sacrificio possiamo stare lì con loro"
Cagliari, Pisacane: "Il tridente Folorunsho-Borrelli-Esposito? Sono contento di quello che hanno fatto"
Juric soddisfatto a metà: "Atalanta in crescita, ma dovevamo fare più gol. Zalewski deve difendere meglio"
Altre notizie
Giovedì 28 ago
- 18:05 liveSi alza il sipario sulla Champions League 25/26: la cerimonia ha inizio, suona l'inno della competizione
- 17:45 LIVE REACTION - CHAMPIONS LEAGUE 25/26, i SORTEGGI: le 8 avversarie dell'INTER
- 17:37 Champions League 2025/26, Inter 'obbligata' a sfidare due inglesi nella League Phase: il motivo
- 17:23 GdS - Moratti, quadro clinico stazionario. Per il momento non può essere estubato
- 17:09 Milan, tegola Jashari: si teme una frattura al perone per il centrocampista
- 16:55 Sky - Accordo Inter-Olympiacos per Taremi, il calciatore chiede tempo per pensarci: le ultime
- 16:40 InterNazionali - Argentina, i convocati di Scaloni per le prossime sfide: c'è Lautaro, rientra Carboni
- 16:26 Onana, serata da incubo contro il Grimsby. Whoscored: peggior prestazione di sempre per un portiere
- 16:11 UOL - Sfumato Palacios, il Santos vira su un altro obiettivo: piace Zaid Romero
- 15:47 Fox Argentina - Newcastle, tentato contatto con l'agente di Lautaro: non ha nemmeno risposto al telefono
- 15:33 videoInter Women già eliminata dalla Women’s Champions League, 2-1 contro il Brann: gli highlights
- 15:18 Repubblica - Champions, per le italiane il digiuno si è fatto carestia. Inter, ambizioni da verificare
- 15:04 Sky - Verso Inter-Udinese, gruppo al completo: Chivu ha l'imbarazzo della scelta. Torna Calhanoglu dal 1'?
- 14:50 Attacco, l'Inter si considera completa: 'colpa' di... Pio Esposito. Il mercato in entrata è chiuso, a meno di occasioni
- 14:35 Taremi, il futuro può aspettare: l'interista è in Tagikistan con la Nazionale iraniana
- 14:21 Zanellato: "Proposta Inter U23 interessante, in altre circostanze forse avrei accettato. Bastoni? Fortissimo già da giovane"
- 14:07 Champions, ancora novità: la UEFA vieta la stessa sfida nel girone per tre stagioni consecutive
- 13:53 Alle origini di Sucic, il presidente dello Sportprevent: "Ricordo che un genitore mi disse che avevamo trovato una pepita d'oro"
- 13:40 Sky - Champions, stasera alle 18 il sorteggio: Marotta e Zanetti rappresenteranno l'Inter al Grimaldi Forum
- 13:25 Il Codacons attacca: "Zalewski possibile plusvalenza fittizia, chiediamo l'apertura di un'indagine"
- 13:10 Inter Women, sabato alle 11 ultima chiamata per restare in Europa: le nerazzurre sfidano il Valur
- 12:56 Adani: "L'Inter è più forte e attrezzata, ma Conte non molla mai l'osso"
- 12:42 UFFICIALE - Oristanio torna in Serie A: l'ex Inter è un giocatore del Parma
- 12:28 Corsera - Vendita San Siro, deadline fissata il 30 settembre. Milan, sempre aperta la porta su San Donato
- 12:14 L'Équipe - OM, difficoltà per Ordonez: Pavard più di un piano B? Lo staff di De Zerbi lo studia attentamente
- 12:00 MERCATO CHIUSO?! Occasione PERSA: l'INTER 25/26 è INCOMPLETA. La GUIDA per i SORTEGGI di CHAMPIONS
- 11:44 Champions League, svolta storica della UEFA: dal 2026 fischio d'inizio della finale anticipato alle 18
- 11:30 GdS - Champions, in 8 davanti a tutte. Inter e Napoli si candidano per...
- 11:16 CdS - Finalmente un attacco completo. E c'è un doppio effetto possibile
- 11:02 Ambrosini: "Inter, il 5-0 al Torino messaggio di rivincita. Chivu un rischio? Il Mondiale ha eliminato le scorie"
- 10:48 Champions, Sacchi: "Il ko dell'Inter col Psg non casuale, miracoloso il percorso fino a Monaco". Su Chivu...
- 10:35 Galliani: "Moratti è una persona straordinaria, sono sicuro che si riprenderà"
- 10:21 Condò: "Champions, obiettivo quarti di finale per Inter e Napoli. L'anno scorso i nerazzurri privi di energia a Monaco"
- 10:07 TS - Frattesi corre verso la forma migliore: da Inter-Udinese parte l'annata della sua consacrazione
- 09:52 TS - L'Al-Hilal vuole Ausilio: nessuna smentita ufficiale. Confronto con Oaktree dopo il mercato?
- 09:38 TS - Inter, serve una nuova soluzione per Palacios. Taremi, quattro club in fila
- 09:24 TS - Mercato in entrata chiuso, salvo occasioni particolari. Rinviato a gennaio l'investimento sul difensore
- 09:10 GdS - Moratti reagisce alle cure: oggi potrebbe essere estubato
- 08:56 GdS - Riecco il vero Thuram: Chivu ha avuto le risposte che si aspettava
- 08:43 Champions, Benitez: "Monaco non toglie valore all'Inter: lo scorso anno è stata la più continua. Chivu? Ha un paracadute. E scorgo segnali..."
- 08:28 GdS - Palacios dice no anche a Neymar: sarà il sesto difensore? C'è L'Olympiacos su Taremi
- 08:14 CdS - Pressing feroce dell'Al Hilal: Ausilio lusingato, ma la priorità è l'Inter. A fine mercato...
- 08:00 CdS - Inter, stop al mercato in entrata: anche Chivu è d'accordo. Il budget? Ecco la verità. Restano 20 milioni...
- 00:00 Quello che non è stato detto su Inter-Torino
Mercoledì 27 ago
- 23:46 Martorelli: "Napoli favorito, ma l'Inter è forte e competitiva. Sucic colpo di mercato importante"
- 23:32 FOTO - Champions League 2025-26: presentato il nuovo pallone
- 23:20 Sky - Taremi-Olympiacos, passi in avanti: operazione a titolo definitivo. E Palacios può restare
- 23:18 Champions League, ecco le 36 partecipanti: Inter nella Pot 1. Tutte le squadre e le 4 fasce
- 23:04 videoSerata perfetta per Stankovic: segna e il Club Brugge si qualifica al girone di Champions. Mourinho eliminato: i risultati
- 22:50 Champions League, il Pafos scrive la storia. Il ds Giaretta: "Sogno di sfidare l'Inter a San Siro"
- 22:35 Ha aperto più tardi la Pinacoteca di Brera: col vernissage nerazzurro 48 ore dopo la 'crosta' rossonera!
- 22:21 Maye celebra la Supercoppa: "Serata indimenticabile. Primo trofeo stagionale, che soddisfazione"
- 22:07 Mandorlini: "Mi piace la serenità portata da Chivu nel mondo Inter. Pio Esposito mi ricorda Toni, bisogna dargli fiducia"
- 21:52 Inter Women, Csiszár: "Oggi per noi è stato un punto di partenza in Europa. Ora testa allo spareggio di sabato"
- 21:38 Eto'o e Sneijder decisivi per il Triplete, Mourinho svela: "Ecco perché li abbiamo comprati. L'Inter..."
- 21:24 Inter Women fuori dalla Champions, Piovani: "Ci teniamo a rimanere in Europa, sabato sarà come una finale"
- 21:10 Mercato, ogni scenario è possibile. L'addio di Zalewski ha aperto una falla. E in attacco serve una riflessione
- 20:55 From UK - Lookman, spunta il Tottenham dopo la trattativa naufragata con l'Inter: c'è la regia di Paratici
- 20:41 Zanetti nel video di IMH: "Vent'anni fa ho ricevuto delle lettere, presto scoprirete a chi appartengono"
- 20:27 Rocchi: "Mourinho mi voleva all'Inter, ma dissi di no. Sarei rimasto a vita alla Lazio, poi a dicembre..."
- 20:13 Inter-Torino, Sucic domina la scena. La ThuLa completa il primo podio stagionale
- 19:59 UFFICIALE - Juve, Tiago Djalo ceduto a titolo definitivo al Besiktas: le cifre
- 19:44 Ambrosini: "Sucic sembra forte, Bonny ed Esposito più di due alternative. Inter più aggressiva con Chivu, il limite..."
- 19:30 Cassano: "Inter fortissima". Poi torna a inveire contro Inzaghi: "Pensava ai soldi arabi e ha distrutto la squadra"
- 19:15 fcinVerso Inter-Udinese, Frattesi alla ricerca della forma migliore: oggi si è allenato alla Pinetina nel giorno libero
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER, colpo di scena PALACIOS! Attesa TAREMI, in ENTRATA zero colpi? MORATTI RICOVERATO
- 18:56 AS - Nico Paz, il futuro è chiaro: un altro anno al Como, poi sarà Real Madrid. No a ogni offerta
- 18:42 Taremi, irrompe l'Olympiakos: superati PSV e Panathinaikos. Si parla di un trasferimento a titolo definitivo: le cifre
- 18:29 Romano: "Inter-Solet, tutto fermo dopo il no dell'Udinese al prestito. E i friulani pensano al rinnovo"
- 18:15 Inter Women, i sogni Champions si infrangono contro il Brann: ora lo spareggio per l'Europa Cup