L'ex calciatore, oggi ambasciatore dell'Arsenal, Theo Walcott è stato chiamato a commentare quanto stabilito dai sorteggi di Montecarlo per quella che sarà la Champions League 2025/26. "Tutti i matches sono davvero emozionanti. Guardo al Bayern Monaco, l'Olympiacos, club con il quale ho giocato un paio di volte, squadra contro cui giocare molto difficile. Sono tutti incontri difficili e l'Arsenal vorrà fare un passo avanti rispetto a quello che ha fatto negli anni precedenti. Mi sembra che quest'anno la squadra sia un po' più equipaggiata con una rosa più profonda".

Sugli avversari:

"Sono davvero soddisfatto delle partite che dovrà affrontare l'Arsenal, non devono viaggiare troppo lontano e penso che sia una cosa positiva. Sono sicuro che vorranno raggiungere la finale".