L'ex calciatore, oggi ambasciatore dell'Arsenal, Theo Walcott è stato chiamato a commentare quanto stabilito dai sorteggi di Montecarlo per quella che sarà la Champions League 2025/26. "Tutti i matches sono davvero emozionanti. Guardo al Bayern Monaco, l'Olympiacos, club con il quale ho giocato un paio di volte, squadra contro cui giocare molto difficile. Sono tutti incontri difficili e l'Arsenal vorrà fare un passo avanti rispetto a quello che ha fatto negli anni precedenti. Mi sembra che quest'anno la squadra sia un po' più equipaggiata con una rosa più profonda".
"Sono davvero soddisfatto delle partite che dovrà affrontare l'Arsenal, non devono viaggiare troppo lontano e penso che sia una cosa positiva. Sono sicuro che vorranno raggiungere la finale".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
