Liverpool e Borussia Dortmund dalla prima fascia, ma soprattutto Arsenal e Atletico Madrid dalla (sfortunata) 'pescata' dalla seconda fascia. L’urna di Montecarlo consegna quattro avversarie di valore all’Inter nella League Phase della Champions League 2025/26: i Reds e i Gunners faranno tappa a San Siro, mentre le sfide con BVB e Atleti si giocheranno lontano da Milano. Nel cammino dei nerazzurri ci sono anche Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa) e Union SG (fuori). Il calendario delle partite della UEFA Champions League con le date e gli orari sarà comunicato sabato 30 agosto.
LE AVVERSARIE DELLE ITALIANE:
INTER: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori)
ATALANTA: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori)
JUVENTUS: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori)
NAPOLI: Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht Francoforte (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv Eindhoven (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori)
19.10 - Il sorteggio della Champions League 2025/26 termina qui!
19.02 - È il momento dell'urna delle squadre di quarta fascia che chiuderanno il sorteggio, ma Inter, Atalanta, Juventus e Napoli conoscono tutte le loro avversarie.
19.00 - Il Napoli se la vedrà invece contro Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv (fuori), Qarabag (casa) e Copenhagen (fuori).
18.53 - È il momento delle squadre della terza fascia.
18.49 - La Juventus conosce il suo cammino: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo Glimt (fuori), Pafos (casa) e Monaco (fuori).
18.45 - Anche l'Atalanta conosce tutte le sue avversarie: saranno Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Francoforte (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Atletico Bilbao (casa) e Union SG (fuori).
18.41 - Si passa ora alla seconda fascia. Al momento questa la situazione delle italiane:
INTER: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union Saint Gilloise (fuori)
ATALANTA: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori)
JUVENTUS: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori)
NAPOLI: Chelsea (casa), Manchester City (fuori)
18.38 - Il sorteggio prosegue. Anche la Juventus se la vedrà con il Borussia Dortmund, per l'Atalanta c'è il PSG. Il Napoli farà visita al Manchester City.
18.35 - Ibrahimovic pesca la pallina dell'Inter! Le avversarie dei nerazzurri di Chivu saranno Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa) e Union Saint Gilloise (fuori).
18.33 - Dalla 1^ fascia spunta ora il Chelsea: contro i londinesi ci saranno Atalanta e Napoli. La Juventus affronterà il Real Madrid.
18.31 - La prima pallina pescata da Ibrahimovic è il Bayern Monaco. Niente italiane sul cammino dei bavaresi.
18.29 - Ci siamo! Si parte con la presentazione delle squadre della prima fascia.
18.23 - È il momento di Ricardo Kaka: anche l'ex stella brasiliana sale sul palco e prende posizione. Lui e Ibrahimovic pescheranno le palline dall'urna.
18.20 - Sul palco è presente anche Zlatan Ibrahimovic: lo svedese riceve il President's Awards Uefa: "Questo premio lo accolgo con grande onore, ringrazio il presidente Ceferin. Significa che ho fatto qualcosa in carriera, ho giocato con grandi club e giocatori. Un gol che ricordo più degli altri? Ho la mia top 10 che non è male, devo dire che non era male quello segnato a Buffon e anche quello contro l'Inghilterra...".
18.16 - Il presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, sale sul palco per consegnare un premio speciale al Chelsea. I Blues sono l'unico club ad aver vinto tutte le principali competizioni maschili europee (Champions League, Europa League, Conference League, Supercoppa europea), oltre alla vecchia Coppa delle Coppe UEFA. "Non abbiamo abbastanza tempo per spiegare quanto significhi", le sue parole.
18.05 - La cerimonia ha inizio: suona l'inno della Champions League.
18.00 - Tutto pronto al Grimaldi Forum di Montecarlo: il sorteggio sta per avere inizio.
Oggi, con il sorteggio di Montecarlo della fase campionato in programma alle ore 18, si alzerà uficialmente il sipario sulla Champions League 2025/26. La massima competizione europea ripartirà anche quest'anno con il regolamento inaugurato nella passata edizione, con 36 squadre che si sfideranno nella League Pahse (la prima fase a girone unico) e che al momento del sorteggio sono divise in quattro fasce. L'Inter, finalista della passata edizione, si trova in prima fascia in base al ranking.
🆕 2025/26 league phase line-up!#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/K7c5CNlmpx— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2025
UCL 2025/26: LE FASCE
Prima fascia Paris (FRA) Real Madrid (ESP) Man City (ENG) Bayern München (GER) Liverpool (ENG) Inter (ITA) Chelsea (ENG) Borussia Dortmund (GER) Barcelona (ESP)
Seconda fascia Arsenal (ENG) Leverkusen (GER) Atleti (ESP) Benfica (POR) Atalanta (ITA) Villarreal (ESP) Juventus (ITA) Frankfurt (GER) Club Brugge (BEL)
Terza fascia Tottenham (ENG) PSV Eindhoven (NED) Ajax (NED) Napoli (ITA) Sporting CP (POR) Olympiacos (GRE) Slavia Praha (CZE) Bodø/Glimt (NOR) Marseille (FRA)
Quarta fascia Copenhagen (DEN) Monaco (FRA) Galatasaray (TUR) Union SG (BEL) Qarabağ (AZE) Athletic Club (ESP) Newcastle (ENG) Pafos (CYP) Kairat Almaty (KAZ)
LEAGUE PHASE
Le squadre giocheranno otto partite contro otto squadre diverse, 4 in casa e 4 in trasferta. I risultati andranno a comporre una classifica unica, che riguarda tutte e 36 le squadre: le prime 8 accederanno direttamente agli ottavi di finale; le squadre che si posizioneranno tra il 9° e il 24° posto disputeranno un turno in più per raggiungere gli ottavi; le altre saranno eliminate.
LE DATE
La prima giornata della fase a girone unico della competizione comincerà il 16 settembre, mentre l'ottava e ultima giornata della fase sarà il 28 gennaio 2026. Ecco tutte le date della fase a girone unico della prossima UEFA Champions League:
1ª giornata League Phase UCL: 16–18 settembre 2025
2ª giornata League Phase UCL: 30 settembre – 1 ottobre 2025
3ª giornata League Phase UCL: 21-22 ottobre 2025
4ª giornata League Phase UCL: 4-5 novembre 2025
5ª giornata League Phase UCL: 25-26 novembre 2025
6ª giornata League Phase UCL: 9-10 dicembre 2025
7ª giornata League Phase UCL: 20-21 gennaio 2026
8ª giornata League Phase UCL: 28 gennaio 2026
Dopo gli spareggi che verranno sorteggiati il 30 gennaio 2026 e giocati il 17-18 febbraio (andata) e 24-25 febbraio (ritorno), ci sarà l'ultimo sorteggio, quello che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi di finale e del resto del tabellone, il 27 febbraio 2026. Per quanto riguarda la fase finale del torneo, gli ottavi di finale si giocheranno il 10-11 marzo (andata) e 17-18 marzo (ritorno), mentre i quarti di finale saranno il 7-8 aprile (andata) e 14-15 aprile (ritorno). La semifinale verrà invece giocata il 28-29 aprile (andata) e 5-6 maggio (ritorno).
La finale della UEFA Champions League 2025/26 si giocherà sabato 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest.
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
