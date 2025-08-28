Il pokerissimo calato dall'Inter sul prato di San Siro nel debutto in campionato contro il Torino è stato letto da Massimo Ambrosini come "un messaggio di rivincita dopo il finale dell’annata scorsa". L'ex centrocampista del Milan si focalizza sul modo in cui i nerazzurri sono arrivati alla vittoria più che sul punteggio: "Il 5-0 è una casualità. I verdetti dopo i primi 90’della stagione non sono definitivi, però la cattiveria con cui i nerazzurri hanno affrontato il Torino è la spia di una fiducia ritrovata - fa notare Ambro al Corriere della Sera -. Per me il Mondiale americano è servito all’Inter per eliminare le scorie dello scorso anno. La manifestazione è stata utile al fine del processo di conoscenza reciproca. Il coinvolgimento dei big mi è sembrato totale, fattore che non è scontato".