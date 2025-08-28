La Repubblica gioca sul celebre motto di Pierre De Coubertin per introdurre la nuova edizione della Champions League dal punto di vista della squadre italiane. "L'importante è partecipare perché la Champions League vale proprio tanti soldi: l'ultima ha fruttato 37 milioni di euro al Bologna, eliminato nella prima fase, e 132 all'Inter finalista. Solo che l'Italia non vince dal 2010, anno del Triplete nerazzurro, e il digiuno si è fatto carestia", si legge nell'incipit dell'articolo. Dove si sottolinea che per i nerazzurri di Cristian Chivu e per il Napoli di Antonio Conte le ambizioni europee sono da verificare, mentre la Juventus deve ritrovare lo status internazionale e l'Atalanta si presenta ai nastri di partenza con tante incognite.