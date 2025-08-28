A poche ore dal sorteggio che determinerà il volto della League Phase della Champions, Paolo Condò fissa l'obiettivo per Inter e Napoli: "Un posto nelle prime otto è il loro traguardo: intendiamo i quarti di finale, più semplici da raggiungere evitando il playoff (l’anno scorso letale per tre italiane su tre) - ha scritto il giornalista nel suo editoriale per il Corriere della Sera -. Dipenderà dal sangue fresco dell’Inter, che l’anno scorso esaurì nella leggendaria semifinale col Barça ogni energia, consegnandosi così alla figuraccia di Monaco. Dipenderà dal desiderio di rivalsa di De Bruyne, che ha lasciato il City non per scelta ma perché glielo hanno detto, e da quanto Antonio Conte consideri necessario il grande risultato europeo che gli manca".