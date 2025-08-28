Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Niccolò Zanellato, centrocampista scuola Milan che milita nel Lecco, ha svelato di aver declinato un'offerta arrivata dall'Inter per giocare nella squadra Under 23: "Ma no, al di là di un po’ di sano spirito da derby, era una proposta anche interessante. Chissà, forse in altre circostanze avrei anche accettato", ha spiegato centrocampista. Che con la maglia del Crotone aveva segnato proprio ai nerazzurri nel match del 3 gennaio 2021 finito 6-1: "Eccome se ripenso a quel gol, è impossibile da dimenticare".

Parlando della sua esperienza con la Nazionale italiana Under 21, Zanellato ha raccontato di non essere rimasto sorpreso dalla parabola che ha preso la carriera di Alessandro Bastoni: "Avrei scommesso su di lui, senza dubbio. Era già fortissimo, giocava semplice ma efficace. E infatti è arrivato eccome. Ma eravamo in tanti promettenti: c’erano Pinamonti, Zappa, Sala, Plizzari, Tonali… quanta qualità".