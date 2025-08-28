Dopo le parole del presidente Beppe Marotta, c'è spazio anche per il vice-presidente Javier Zanetti ai microfoni di Sky Sport nell'immediato post-sorteggio della League Phase della Champions League 2025/26: "Si riparte da questo grande entusiasmo che c'è adesso, con un nuovo allenatore e un nuovo percorso. Ricordando sì, che arrivare in finale è un grande molto traguardo, anche se purtroppo è andata male. Però bisogna guardare avanti e il calcio insegna che ci sono sempre nuovi obiettivi. Questa è una nuova stagione con questa competizione che ci piace e che cercheremo di onorare come abbiamo sempre fatto, cercando di ripeterci sapendo che sarà molto difficile. Ma l'obiettivo è sempre quello di arrivare in fondo" ha detto Pupi.

Quando condividevi lo spogliatoio con Chivu, ti aspettavi che sarebbe diventato allenatore di Serie A?

"Sì. Ce ne sono tanti che immaginavo potessero diventare allenatori. Ce n'è uno che ancora oggi spero che lo diventi che è Cambiasso che è talmente intelligente che potrebbe fare questo percorso e farebbe benissimo, ne sono sicuro. Cristian lo conosco bene, era un compagno straordinario dentro e fuori dal campo. Si capiva, dalla sua intelligenza, che poteva fare questo percorso. Ha iniziato con noi nel settore giovanile e ora c'è questa grande possibilità. Dipende anche da noi, dobbiamo supportarlo in tutto e cercare di mettergli a disposizione tutto quello che occorre per fare una bella stagione in Italia e in Europa".