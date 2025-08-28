Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato anche del mercato che attende i rossoneri alla vigilia della sfida contro il Lecce. Questo quanto dichiarato dal tecnico livornese: "Bisogna avere pazienza e fiducia sul mercato. L'esigenza di un attaccante di un certo tipo? Vale per tutti, perché la società ha tutto l'interesse a creare una squadra competitiva. Con la società abbiamo parlato, ma le occasioni di mercato le sa la società, io faccio un altro mestiere. Io sono qui per lavorare tutti i giorni con la squadra e ripeto: sono molto contento di tutta la squadra che ho a disposizione, bisogna solo andare avanti e lavorare".

E' vero che non è contento di come sta operando la società

"Non è vero. Io sono abituato a stare con la società e i giocatori che alleno, per me, sono i più bravi".

C'è la necessità di prendere un altro difensore centrale?

"Non so se ci sia la necessità, ma noi dobbiamo creare i presupposti per vincere. E quando parlo di fase difensiva, parlo di tutta la squadra. Dobbiamo vincere".

Rabiot ha detto, pochi mesi fa, che vi sentite spesso. Vi siete sentiti in questi giorni?

"Assolutamente no. Da prima delle vacanze non ci siamo più sentiti. E' un giocatore a cui sono affezionato perché abbiamo lavorato insieme".