Il lunch match dell'ottava giornata di Serie A va in scena all'ombra della Mole, dove il Torino ribalta il Genoa e vince 2-1 nel finale di gara. Il primo gol della partita porta infatti la firma del rossoblu Thorsby, che di giustezza buca Paleari (poi protagonista assoluto con parate importanti nel recupero) dopo 7' di gioco. Nella ripresa arriva però la reazione granata: prima lo sfortunato autogol di Sabelli, poi il cross da corner che pesca il bellissimo destro al volo di Maripan, decisivo al 90'. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 26 ottobre 2025 alle 14:26
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
