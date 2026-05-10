Si delinea progressivamente il quadro delle partecipanti alla Champions League 2026-2027: l'ultima a staccare il blglietto per la prossima edizione del tornero è il Feyenoord, che porta a 17 il totale delle squadre che sanno di poter giocare la prossima League Phase. In palio altri 12 posti tramite qualificazione diretta più altri 7 postii da assegnare coi preliminari. Questo il quadro delle partecipanti ad oggi:

Arsenal (Inghilterra)
Manchester City (Inghilterra)
Manchester United (Inghilterra)
Inter (Italia)
Barcellona (Spagna)
Real Madrid (Spagna)
Villarreal (Spagna)
Atlético Madrid (Spagna)
Bayern Monaco (Germania)
Borussia Dortmund (Germania)
RB Lipsia (Germania)
Paris Saint-Germain (Francia)
Lens (Francia)
PSV Eindhoven (Olanda)
Feyenoord (Olanda)
Porto (Portogallo)
Galatasaray (Turchia)

Sezione: News / Data: Dom 10 maggio 2026 alle 23:30 / Fonte: TMW
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.