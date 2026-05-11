Sette giocatori confermati e una formazione che, a due giorni di distanza, è praticamente fatta. Cristian Chivu ha un solo dubbio riguardo a chi scenderà in campo dall'inizio in Lazio-Inter di mercoledì sera all'Olimpico, nella finale di Coppa Italia. Riguarda, si legge oggi su La Gazzetta dello Sport, il posto che si giocheranno Petar Sucic, in vantaggio, e Henrikh Mkhitaryan, entrambi a segno contro i biancocelesti sabato in campionato, in una gara finita 3-0 per gli ospiti nonostante la gestione di energie e minutaggi.
Per il resto verranno confermati Josep Martinez, Bisseck, Bastoni, Barella, Lautaro e Thuram, oltre a chi vincerà il ballottaggio. Dentro anche Dumfries, che ha giocato solo uno scampolo in campionato, poi Akanji, Dimarco e Zielinski che sono rimasti invece fuori per tutta la gara. Ventimila i tifosi al seguito dei nerazzurri, che vanno a caccia della doppietta. Chivu, al rientro a Milano, ha fatto intendere ai suoi di doversi aspettare una sfida completamente diversa rispetto a quella di qualche giorno fa, in uno stadio nuovamente pieno e che, al di là della divisione dovuta al "campo neutro", è sempre l'impianto di casa per gli avversari.
La richiesta è quindi quella di non smarrire la giusta ferocia e provare a portarsi a casa un altro trofeo, timbrando un'accoppiata Scudetto-Coppa Italia che manca dal 2010, quando ci riuscì Josè Mourinho, in realtà aggiungendo anche la Champions League...
Autore: Antonio Di Chiara
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