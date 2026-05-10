Gira finalmente pagina Manuel Pinotti, che dopo uno stop di due mesi per infortunio e dopo aver assaggiato il campo per qualche minuto contro il Bologna, è tornato titolare con l'Inter Under 20 nella partita vinta venerdì contro l'Hellas Verona, mettendo a referto anche un assist. Dal proprio profilo Instagram, il giovane attaccante si sente carico per l'ultima battaglia contro il Genoa dalla quale dipenderà il passaggio ai playoff della squadra di Benito Carbone: "Contento di essere tornato in campo dopo l’infortunio, ora lavoriamo tutti insieme per arrivare fino in fondo".

Sezione: Giovanili / Data: Dom 10 maggio 2026 alle 23:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.