La Juventus ritrova vittoria e serenità espugnando il 'Via del Mare' con un prezioso 1-0 contro il Lecce. Decide tutto Dusan Vlahovic, a segno dopo appena 12 secondi, in una gara che i bianconeri hanno dominato a lungo senza però riuscire a chiudere definitivamente. Nel finale, infatti, la squadra di Spalletti ha dovuto stringere i denti davanti alla reazione d’orgoglio dei salentini.

Tre punti pesantissimi per la corsa Champions: la Juve torna momentaneamente davanti al Milan con un punto di vantaggio dopo il recente passo falso di Verona. Resta invece complicata la situazione del Lecce, ancora coinvolto nella lotta salvezza e distante quattro punti dalla Cremonese, che deve però ancora scendere in campo.

L’avvio della Juventus è stato devastante. Dopo appena dodici secondi, Vlahovic ha controllato splendidamente il pallone liberandosi di Tiago Gabriel e ha trafitto Falcone con una conclusione potente sotto la traversa. Un inizio shock per il Lecce, che però ha avuto subito l’occasione per reagire con Cheddira, fermato da un ottimo intervento di Di Gregorio.

Nella ripresa i bianconeri hanno anche trovato due volte la via del gol, ma entrambe le reti sono state annullate per fuorigioco di Vlahovic. Il mancato 2-0 ha lasciato il match aperto e il Lecce, con i cambi di Di Francesco, ha provato ad alzare il ritmo negli ultimi venti minuti. N’Dri ha creato apprensione dopo una palla persa dalla Juventus, mentre Pierotti ha impegnato Di Gregorio con una conclusione da fuori che ha fatto tremare i tifosi ospiti.