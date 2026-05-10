Per Federico Dimarco arriva la benedizione di un grande terzino sinistro che ha segnato la storia del ruolo negli anni recenti. Intervistato da DAZN a margine del Clasico tra Barcellona e Real Madrid al quale ha assistito dal vivo, l'ex gloria blaugrana Jordi Alba è stato interpellato proprio sull'esterno dell'Inter, che ha dichiarato di avere proprio Alba come modello e per il quale Alba in persona spende parole davvero belle: "Abbiamo molte somiglianze, personalmente lo seguivo già quando giocava nel Barcellona e mi piace molto, è forte".

Il discorso si sposta poi sull'Inter: "È una grande squadra in Italia, e Dimarco mi piace moltissimo. È un giocatore che attacca molto bene ed è molto serio difensivamente. L'ho sempre tenuto in considerazione".