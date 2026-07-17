Una dolorosa notizia ha scosso il mondo del calcio italiano. Valentina Baldini, figlia di Silvio, il ct della nazionale Under 21 che ha guidato la nazionale maggiore nelle ultime due amichevoli dopo l'addio di Gattuso e dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026, si è spenta all'età di 30 anni. Era affetta fin dalla nascita da tetraparesi spastica.

Il messaggio dell'Inter

Il club nerazzurro ha diramato una nota di cordoglio. "FC Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia Baldini e a Silvio in questo momento di lutto. Tutto il Club esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della figlia Valentina", si legge.