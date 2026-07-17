Una dolorosa notizia ha scosso il mondo del calcio italiano. Valentina Baldini, figlia di Silvio, il ct della nazionale Under 21 che ha guidato la nazionale maggiore nelle ultime due amichevoli dopo l'addio di Gattuso e dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026, si è spenta all'età di 30 anni. Era affetta fin dalla nascita da tetraparesi spastica.

Il messaggio dell'Inter

Il club nerazzurro ha diramato una nota di cordoglio. "FC Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia Baldini e a Silvio in questo momento di lutto. Tutto il Club esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della figlia Valentina", si legge. 

Sezione: News / Data: Ven 17 luglio 2026 alle 15:07
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.