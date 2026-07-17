Stones, difensore che sarà impegnato domani sera con la maglia dell'Inghilterra contro la Francia nella finale per il terzo posto ai Mondiali, continua a essere molto ambito sul mercato. Secondo quanto riferisce Sky UK, non c'è solamente l'Inter interessata al calciatore. I nerazzurri potrebbero decidere di puntare su Romero. Nel frattempo su Stones potrebbero accendersi anche i riflettori della Juventus.

Sezione: Mercato / Data: Ven 17 luglio 2026 alle 19:14
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione