Nelle scorse settimane alla panchina della Nazionale azzurra era stato accostato anche Pep Guardiola. Ora, però, le parole dell'allenatore ex Barcellona, Manchester City e Bayern Monaco hanno cancellato ogni possibilità che ciò accada.

Guardiola: "Non penso di ricominciare tra due settimane"

Intervistato dal sito specializzato sulle criptovalute Okx, Guardiola ha detto: "Mi sto ancora riprendendo, ma sta andando abbastanza bene. Mentalmente adesso non manca nulla, e non penso che tra due settimane o un mese dovrò ricominciare tutto da capo. Sto semplicemente cercando di capire quale sarà un po' la mia vita".

Un altro tema centrale, di cui si è parlato più volte negli scorsi anni, è il desidero di Guardiola di curare maggiormente la sua mente e il suo corpo: "E' uno dei motivi per cui ho deciso di fermarmi: prendermi un po' più cura di me stesso. Voglio vedere molto di più i miei figli, mio padre ha 95 anni ed è ancora qui. E io non sono più giovane, sono già arrivato a 56 anni e la prospettiva cambia un po'".

Guardiola ha concluso: "Tutta la mia vita è stata legata al calcio. Adesso voglio provare a scoprire la vita, essere felice facendo anche altre cose. Amo il mio lavoro, ma ci sono momenti in cui senti di doverti prendere una pausa. Forse tornerò ad allenare. Ma deve essere una cosa sentita, devo sentire che mi manca, che ne ho bisogno. Forse un giorno mi sveglierò e dirò, ok, voglio tornare. Ma ora non lo sento". Insomma, l'Italia dovrà definitivamente virare su altri obiettivi per la panchina, con il serrato ballottaggio tra Pirlo e Mancini.