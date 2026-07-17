Come la Prima Squadra in Germania, l'Inter U23 a Livigno. La seconda squadra nerazzurra è in ritiro da ieri, 16 luglio, nel nord della Lombardia, dove resterà fino al 25 luglio. Nella giornata di oggi l'Inter ha comunicato ufficialmente lo staff che sarà a disposizione di mister Stefano Vecchi per la nuova stagione, che inizierà con la Coppa Italia Serie C il 15 e 16 agosto, prima del via al campionato di Serie C nel weekend seguente.

Lo staff dell'Inter U23 per la stagione 26/27

Confermato, chiaramente, mister Stefano Vecchi. L'allenatore bergamasco resterà ancora alla guida della squadra dopo il dodicesimo posto della scorsa stagione. Al suo fianco, anche lui confermato, l'allenatore in seconda Omar Danesi. I collaboratori tecnici saranno Massimiliano Sigolo e Matia Costigliolo, mentre la preparazione atletica sarà affidata a Paolo Bezzi e Mario Familiari. A curare la preparazione dei portieri Paolo Castelli. Chiudono lo staff i due match analyst Giacomo Toninato, confermato, e Marcello Mancini, che l'anno scorso invece ha seguito la Primavera. Attesa e curiosità quindi per la seconda stagione della storia dell'Inter U23, con il ritiro iniziato poche ore fa.