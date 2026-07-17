Djed Spence è sempre più l'uomo individuato dall'Inter per raccogliere la pesantissima eredità di Dumfries sulla fascia destra del 3-5-2 di Chivu.
Il tecnico romeno vota l'ex Genoa, il Tottenham chiede 35 milioni di euro: Oaktree darà l'ok o farà un passo indietro?
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 17 luglio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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