Nell'edizione odierna di Sport Mediaset si parla anche del ritiro e del mercato dell'Inter. Oggi l'Inter ha svolto il primo allenamento in Germania, guidata da mister Cristian Chivu. Una prima ora in palestra e poi una seconda ora di partitella a due tocchi, questo il menù della prima giornata a Donaueschingen. L'allenamento si è concluso intorno alle 12.30.

Interessanti poi le novità sul mercato. Secondo quanto riportato, l'Inter continua a insistere per Djed Spence, che era già l'alternativa a Palestra. La virata su Khalaili, una volta saltato il giocatore passato dall'Atalanta al Chelsea, è stata dettata da questioni economiche. Il Tottenham per Spence ha una richiesta da oltre 50 milioni, con l'Inter pronta a metterne 35 più bonus: di conseguenza trovare l'accordo non sarà semplice. Intanto ancora viva la pista John Stones per il centro della difesa. L'inglese però ha costi d'ingaggio elevati, tenuto conto anche dei dubbi sulle sue condizioni fisiche. Il giocatore lascerà sicuramente il Manchester City in estate.