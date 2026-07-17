L'Inter continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di consegnare a Cristian Chivu una rosa sempre più adatta alle sue idee di gioco. Tra i reparti destinati a essere rinforzati c'è la fascia destra, considerata una priorità dalla dirigenza nerazzurra in vista della nuova stagione. Nelle ultime settimane sono emersi con sempre maggiore insistenza i nomi di Djed Spence e Read, due profili differenti per caratteristiche ed esperienza ma accomunati dalla capacità di interpretare il ruolo con intensità e spinta offensiva. Il club sta valutando attentamente le opportunità offerte dal mercato, consapevole che l'esterno destro rappresenterà una pedina fondamentale negli equilibri tattici della squadra. L'obiettivo è individuare un giocatore capace di garantire qualità in entrambe le fasi di gioco, assicurando continuità, corsa e affidabilità lungo tutta la corsia. Per questo motivo Spence e Read sono finiti tra i candidati più seguiti, con l'Inter pronta a monitorare l'evolversi delle rispettive situazioni prima di prendere una decisione definitiva. Lo riporta Sky Sport.

Spence e Read, i possibili eredi di Dumfries

L'Inter ha individuato in Djed Spence la priorità per rinforzare la fascia destra. Il laterale inglese ha convinto la dirigenza anche grazie alle prestazioni offerte con la nazionale inglese al Mondiale, confermando qualità atletiche, intensità e duttilità. Caratteristiche che rispecchiano perfettamente l'identikit richiesto da Cristian Chivu, alla ricerca di un esterno capace di garantire equilibrio, spinta e continuità lungo tutta la corsia. Alle spalle di Spence restano diversi profili monitorati dal club, ma nelle ultime ore è emerso anche il nome di Read. Il giovane olandese rappresenta oggi la principale alternativa: un'opzione di prospettiva che l'Inter tiene in considerazione qualora non riuscisse ad arrivare al suo primo obiettivo.