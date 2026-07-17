Il Mondiale di Lautaro Martinez non è ancora terminate. Manca la finalissima, Spagna-Argentina di domenica alle 21. Soltanto dopo inizieranno le vacanze per il capitano dell'Inter, che ad agosto si unirà al resto del gruppo nerazzurro, dove tornerà ad avere un ruolo da protagonista. In nazionale, infatti, è diventato un'alternativa a Julian Alvarez e nelle ultime gare si è ritagliato un ruolo da "spaccapartite" a gara in corso.

"Chiaramente è un ruolo diverso da quello che Lautaro ritroverà all’Inter, quando riprenderà la via dell’Italia - si legge su Il Giorno - Dopo la finale di domenica, alle 21 italiane, avrà tre settimane di vacanze. Da capire se le sfrutterà tutte o se tornerà prima, considerando che, calendario alla mano, tornerebbe attorno al 9-10 agosto, con meno di due settimane per prepararsi a Inter-Monza del 22, in un attacco nel quale Thuram è atteso bene o male negli stessi giorni (domani l’ultimo impegno in Francia-Inghilterra). Lo stesso Bonny non sarà a disposizione prima di fine luglio".

"Ad oggi - si legge ancora - Lautaro ha un contratto fino al 2029. Significa che al termine della stagione appena cominciata potrebbero entrare nel vivo le trattative per quello che dovrebbe essere l’ultimo contratto importante della carriera. Il 22 agosto saranno 29 le candeline sulla torta e il “Toro“, che all’Inter è sbarcato nel 2018. Era l’estate del ritorno in Champions League dopo un lungo digiuno, un traguardo che con Lautaro in nerazzurro non è stato mai più mancato finora, grazie anche alle prodezze dell’argentino".