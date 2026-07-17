Appare scongiurato il rischio di un intervallo extra-large per fare spazio ad un Halftime Show in stile Superbowl domenica a East Rutherford per la finale della Coppa del Mondo. La FIFA, infatti, ha rassicurato le due finaliste Spagna e Argentina in merito al sostanziale rispetto dei tempi canonici: secondo quanto previsto non supererà i 17 minuti, solo due in più rispetto al normale. Si era arrivato a ipotizzare anche 25 o 30 minuti per consentire le esibizioni di Shakira, Madonna e Justin Bieber tra gli altri, ma gli organizzatori hanno informato le due federazioni che lo show musicale occuperà undici minuti, mentre altri sei saranno necessari per allestire e smontare il palco e per innaffiare il campo.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Ven 17 luglio 2026 alle 19:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.